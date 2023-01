Plek waar juf Nathalie (44) verongelukte, wordt zone 30: stadsring aan Dok Noord druk gebruikt door fietsers en voetgangers

GentOp de stadsring R40 wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, ter hoogte van Dok Noord. Op die plek liet eind augustus juf Nathalie Lacave het leven bij een vreselijk ongeval met een vrachtwagen. Snelheid was niet de oorzaak, maar het feit dat het punt druk gebruikt wordt door zwakke weggebruikers noopt de stad tot ingrijpen.

De stadsring wordt beheerd door het Vlaams Gewest, zij bepalen er de regels. Toch kan het stadsbestuur via een ‘aanvullend reglement’ een snelheidsbeperking invoeren, en dat is exact wat er zal gebeuren. Het Vlaams Gewest werd daarover overigens eerst geconsulteerd, het Agentschap Wegen en Verkeer gaf in december een positief advies voor de wijziging. Die is nu gestemd in het schepencollege.

Snelheid

“Concreet wordt Dok Noord zone 30 van net voorbij de Muidelaan tot net vlak voorbij het Stapelplein, of van de bocht aan Dok Noord tot ongeveer aan de Kraankinderstraat, en dat uiteraard in beide richtingen", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. Het was het ongeval met juf Nathalie Lacave eind augustus dat de druppel was. Dat ongeval werd veroorzaakt door een vrachtwagenchauffeur die een epileptische aanval kreeg, en had dus eigenlijk niets met snelheid te maken. Eerder werd daarbij de vraag gesteld wat zwaar verkeer op die plek komt doen.

Toch valt niet te ontkennen dat het punt waar de juf zo tragisch aan haar einde kwam, een heel druk punt is geworden. Door de ontwikkelingen aan de Nieuwe Dokken enerzijds en het koop- en activiteitencentrum dat Dok Noord is geworden anderzijds, in combinatie met de fietsers- en voetgangersbrug, maakt dat de R40 daar een drukke oversteekplaats is geworden. Fietsers en voetgangers kruisen er massaal de stadsring, terwijl de zichtbaarheid er verre van optimaal is, want vlakbij een bocht.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Deze oversteekplaats aan het Stapelplein zal worden verschoven © Wannes Nimmegeers

Ruimte

De snelheidsverlaging moet dus de oversteekbaarheid verhogen. Maar daar blijft het niet bij. Later dit jaar wordt de oversteekplaats aan het Stapelplein een 20-tal meter verplaatst. De nieuwe oversteekplaats krijgt regelbare verkeerslichten, en extra ruimte voor wachtende fietsers en voetgangers. Nathalies echtgenoot Tom Timmermans heeft mee geijverd voor de snelheidsverlaging. “30 kilometer per uur is verdomd traag, dat wéét ik”, zei hij eerder al. “Maar wat trager rijden of meemaken wat ik meemaak? Ik hou me braaf aan de snelheid.”

Daarna is het wachten op de afwerking van de Verapazbrug. Eens die klaar is, zal het verkeer van de Muidelaan de brug over richting Afrikalaan gaan, en zo naar de Dampoort. Dat wordt het nieuwe officiële traject van de Stadsring. Het drukke Dok Noord tot aan de Dampoort zoals we het nu kennen, wordt dan een autoluwe baan.

Volledig scherm Nathalie Lacave kwam om het leven bij een ongeval aan het Stapelplein. © RV.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.