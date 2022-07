Pleinen voorbereid op de hitte: vernevelaars, water en extra parasols

Gent De Gentse Feesten vanuit de lucht: onze fotograaf vloog over de feestenzo­ne in een giganti­sche badeend, en dat leverde fantasti­sche beelden op

Wist je dat de grootste badeend ter wereld in ons land te vinden is? We spreken over een reuzegrote luchtballon met een hoogte van 34 meter. Onze fotograaf vond er niets beter op dan ermee over de feestenzone te vliegen, samen met Inge en Xavier uit Drongen, en dat leverde spectaculaire beelden op.

11:46