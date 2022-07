Plastic Soup Surfer meert aan in Gent: “Pionier op vlak van hergebruik”

Tinga is niet verlegen om een stunt. Zo ging hij vrijdag voor het eerst met een elektrisch surfboard, opnieuw gemaakt van plastic bekers, op pad. Op een week reist hij van Brussel naar Amsterdam, een route van 385 kilometer. “Dat is evenveel als wanneer je 5,5 miljoen wegwerpbekers achter elkaar zou leggen”, zei hij toen hij een tussenstop maakte in Gent. “Dat is de hoeveelheid wegwerpbekers die elke ochtend na één keer gebruik op straat belanden in Nederland. Met mijn surfboard roep ik om op het anders te doen.”

Gentse schepen Tine Heyse en Bram Van Braeckevelt, die de surfer opwachtten aan de Graslei, gaven daarop aan dat Gent al jaren pioniert op dat vlak. “We werken al jaren met herbruikbare bekers op de Gentse Feesten”, zei Heyse. “En we gaan dit jaar nog een stapje verder door ook herbruikbaar servies in te voeren”, vulde Van Braeckevelt aan. “Maar het is belangrijk dat we de bron aanpakken. Daarom vragen we nogmaals aan Vlaanderen om statiegeld in te voeren.” Tinga beaamde dat het systeem anders moet. “Daarom hebben we meer mensen zoals Frans nodig.” Europees Commissaris Frans Timmermans was ook aanwezig om de surfer te verwelkomen in Gent, en gaf nogmaals aan dat ook hij streeft naar naar minder plastic.