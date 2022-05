Plantenruilkast gezet in Ekkergem: “Het principe is simpel: neem een plant, geef een plant”

De nieuwe plantenruilkast in de binnentuin van het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang is zeker niet de eerste in Gent. In Sint-Denijs-Westrem en in de Dampoort stond er al een rek waar je stekjes kon achterlaten en meenemen, wat de nieuwe kast in Ekkergem niet minder welgekomen maakt. “Het principe is simpel”, klinkt het bij de opening. “Neem een plant, geef een plant. Gewoon een plant achterlaten kan ook. Aan elke plant hangt een briefje met de donor op en wat uitleg over de plant.”