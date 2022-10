Pizzakoerier vlucht na aanrijding met voetganger op zebrapad: “Ik had schrik dat mijn pizza koud ging worden”

GENT Rode loper rolt uit voor eerste afleverin­gen van ‘1985', de VRT-serie over de Bende Van Nijvel

Begin 2023 gaat de VRT/RTBF-reeks ‘1985' in première, maar de bezoekers van Film Fest Gent konden de reeks over de Bende Van Nijvel al even proeven. Gentenaar Willem Wallyn stond in voor het scenario, Wouter Bovyn (‘De Twaalf’) regisseerde. “Het is vooral een coming of age-verhaal”.

16 oktober