Piepjonge dievegges krijgen 18 maanden cel voor diefstallen van portefeuilles

De twee beklaagden leerden elkaar naar eigen zeggen kennen in een woonwagenpark in Gent. Op 26, 29 en 30 maart vorig jaar trokken ze samen met een minderjarig meisje naar Brugge. Bij die drie bezoekjes maakten ze telkens een portefeuille buit van toevallige voorbijgangers. Met de bankkaarten haalden ze vervolgens geld af of kochten ze spullen als kledij, een zonnebril of reiskoffers. In totaal ging het om bijna 4.000 euro. L.H. (19) was zwanger op het moment van haar arrestatie en bleek al gekend te staan voor diefstallen in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Voor de gauwdiefstallen legde de rechter haar 18 maanden cel met uitstel op.