Phaedra (35) opent tweede brunchbar op fantastische ligging: “Het grappige is dat we hier vroeger kwamen voor voetmassages”

Gezelligheid troef in de nieuwe brunchbar op het Sint-Baafsplein. Vooraan staan verschillende houten tafeltjes met droogbloemen op, achteraan is een knusse hoek met satijnen zetels en daartussen pronkt een witte betegelde toog. Door de grote ramen vooraan vallen bakken licht naar beneden. “Voor de pandemie dacht ik al na over een tweede vestiging”, glundert Phaedra, lichtjes uitgeput maar vooral enthousiast over de opstart van O’yo nummer twee.

“Ik had toen een pand in de Voldersstraat op het oog, maar door de pandemie is dat afgesprongen. We hebben dan vooral op take-away gefocust en dat marcheerde zeer goed. Vanaf dat de horeca weer open mocht, zat het elke dag stampende vol in O’yo in de Brabantdam. Een bevestiging dat er wel degelijk nood was aan een tweede vestiging. Zo kunnen we ook ons missie verder uitdragen: gezonde voeding toegankelijk maken. Met meerdere vestigingen, heb je meer impact.”

Droomlocatie

Via Ganesha van The Fallen Angels kwam Phaedra in contact met Ahmed. Die had een voormalig massagesalon en een chocoladewinkel op het Sint-Baafsplein omgevormd tot één pand. “Het grappige is dat het team en ik hier vroeger kwamen voor voetmassages”, grinnikt Phaedra. “Vanaf het moment dat Ahmed mij de eengemaakte ruimte toonde, was ik verliefd. Het zicht is prachtig van hieruit en het ligt pal in het centrum waardoor er veel passage is. In de Brabantdam komen de klanten doelgericht naar ons, hier hopen we meer toevallige passanten en toeristen aan te trekken.”

Op amper twee maanden tijd haalde Phaedra 200.000 euro op via Win-Winner. Een bevestiging dat vrienden, familie, kennissen en trouwe klanten geloofden in een tweede vestiging. Na een stevige verbouwing, is de Gentse meer dan klaar om hen te bedanken met een stomende kop koffie en een lekker ontbijt in de gloednieuwe bar. “De kaart is dezelfde als in de Brabantdam. We serveren koffie, ontbijt, brunch en lunch. Het merendeel is plantaardig, maar de focus ligt vooral op gezond. Daarom zijn onze gerechten vrij van suikers, tarwe en allergenen.”

Links van de bar – toegankelijk via een aparte ingang – vind je de O’yo shop. Hier kan je pannenkoekenmixen, granola, drankjes, kurkumanootjes, een yoghurt bowl en ander lekkers kopen. “Heb je geen tijd om ter plekke te eten, dan kan je ontbijt afhalen voor onderweg”, legt Phaedra uit. “Of je kan lekkers meenemen naar huis om daar te genieten van een O’yo brunch.” O’yo nummer twee is open vanaf 10 december. Volgende week is het grote openingsweekend.

O’yo, Sint-Baafsplein 12, 9000 Gent. Elke dag open van 9 tot 18 uur.

