PFAS-vervuiling gevonden rond oude brandweerkazerne in centrum-Gent

PFAS-vervuiling rond voormalige brandweer­post: "Géén groenten of fruit meer uit mijn moestuin? Ik gebruik niks van chemische producten"

In Gent is op drie plaatsen PFAS-vervuiling vastgesteld. Omwonenden krijgen de raad om geen groenten en fruit meer te eten uit eigen tuin of om geen grondwater meer te gebruiken. Ook de buurt rond wijkpark De Porre in Gentbrugge is getroffen. “Moeten we nu echt onze oogst weggooien?", vraagt buurtbewoner Jan De Groof (63) zich af.

21 januari