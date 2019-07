Peuter (2) verdronken in zwembad in Oostakker

Ondergrond­se yoga middenin Gentse Feesten

21:44 Altijd al eens in een ondergrondse discotheek yoga willen beoefenen, middenin de Gentse Feesten? Nu zaterdag en zondag is je kans. In de Abacho aan de Hoogpoort organiseert Sound on Yoga het ‘Underground Yoga Fest’. Een uniek manier om yoga te beoefenen, je krijgt hoofdtelefoons die je laten onderdompelen in een oase van rust gecombineerd met muziek-geïnspireerde yoga. Zin om mee te doen? Reserveren kan via 0470/59.15.63 of soundonyoga@gmail.com. Meer info vind je hier.