Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts vrijgesproken na uitzending van afgeluisterde telefoongesprekken uit kasteelmoord in ‘Terzake’

GentHet Gentse hof van beroep heeft Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts vrijgesproken na een uitzending van telefoontaps uit het dossier van de kasteelmoord in ‘Terzake’. Volgens het hof had geen van beiden de intentie om het onderzoek van het gerecht te hinderen, maar wilde Gyselbrecht louter zijn onschuld aantonen. Ook oordeelde het hof dat Aerts de telefoontaps niet onrechtmatig verkregen heeft. “Wel kunnen we ons serieuze vragen stellen bij hoe de griffie de beklaagde inzage heeft gegeven in het dossier”, aldus het hof.

De bewuste uitzending van ‘Terzake’ veroorzaakte op 17 november 2016 heel wat ophef. In een reportage - gemaakt door VRT-journalist Bart Aerts - moest blijken dat het Brugse gerecht zich in het onderzoek naar de kasteelmoord mogelijk had laten beïnvloeden door de familie van het slachtoffer Stijn Saelens. Op het moment van de uitzending had het Gentse parket-generaal al beslist dat van beïnvloeding volgens hen geen sprake was. Om hun piste hard te maken zond de VRT een drietal telefoongesprekken uit die speurders begin februari 2012 hadden afgeluisterd. Het lichaam van Stijn Saelens was op dat moment nog niet teruggevonden. In de telefoongesprekken waren onder meer gesprekken te horen tussen de familie Saelens en voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), advocaat Jan Leysen en een Brugse parketmagistraat.

Van celstraf naar vrijspraak

Peter Gyselbrecht (42), zoon van opdrachtgever André Gyselbrecht, gaf enkele dagen later in een persmededeling toe dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT. Als burgerlijke partij had hij inzagerecht in het dossier en het recht om kopieën van de overtuigingsstukken te verkrijgen. Volgens het parket maakte de man echter misbruik van z’n inzagerecht. Zowel Aerts als Gyselbrecht werd begin mei van vorig jaar veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel. Beide heren gingen in beroep, met succes.

Het Gentse hof van beroep boog zich nogmaals over de zaak en oordeelde dat Gyselbrecht met het lekken de bedoeling had om de goede naam van de familie te vrijwaren en niet de intentie had het onderzoek te schaden. Dat bleek ook uit alle verhoren die werden afgenomen. Verder oordeelde het hof van beroep dat VRT-journalist Bart Aerts de telefoontaps niet onrechtmatig verkregen heeft. “Wel kunnen we ons serieuze vragen stellen bij hoe de griffie de beklaagde inzage heeft gegeven in het dossier.” Peter Gyselbrecht en Bart Aerts werden dan ook vrijgesproken.

