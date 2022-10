Peter Goes tekent alle angsten van zich af in een nieuw meesterwerk ‘Fearless’. “Geweldig thema om in tekeningen om te zetten”

GentVan ablutofobie tot zweetangst, de Gentse illustrator Peter Goes kent ze allemaal. Niet omdat hij eraan lijdt, toch zeker niet aan allemaal, wel omdat hij ze allemaal heeft afgebeeld in alweer een prachtig prentenboek.

Het is al het zevende meesterwerk van de hand van Peter Goes, alle publicaties waaraan hij heeft meegewerkt buiten beschouwing gelaten. Zijn debuut, tijdlijn, verscheen intussen in meer dan 20 talen. Dat maakt deze Gentenaar dus wereldvermaard. “Hoeveel fobieën er zijn? Veel”, lacht Goes. “Genoeg om 256 pagina’s mee te vullen. De lijst met fobieën bestond gelukkig al, die heb ik niet zelf moeten verzamelen. Maar het leek mij een geweldig thema om in tekeningen om te zetten. En dat bleek ook zo te zijn.”

Het boek kreeg een helblauwe kaft, en ook de rand van de bladzijden kreeg een likje blauw. De illustraties van Goes zijn zwart-wit, of - opnieuw - blauw. Sommige bladzijden blinken uit in eenvoud, andere zijn dan weer magische taferelen vol minuscule details. Het boek is helemaal iets anders dan zijn voorgangers De Zon of Tijdlijn, waar ook een educatief kantje aan zat. Fearless is louter prachtig geïllustreerd amusement, al leer je ongetwijfeld fobieën kennen waar je nog nooit van had gehoord. Cathisofobie bijvoorbeeld, de angst om te zitten, of phronemofobie, angst voor denken.

‘Fearless’ kost 26,99 euro, en is te verkrijgen op de website van Lannoo, of bij boekhandels zoals Bookz&Booze in de Hoogpoort. Meer info: www.petergoes.com.

LEES OOK:

Volledig scherm Uit 'Fearless': strigiformophobia: angst voor uilen © VDS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.