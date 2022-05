Personenwagen en tram botsen op Brusselsesteenweg

Gent Parcifal Neyt maakt van Mong de Gentse Marlboro Man in zijn boek Mild as May

‘Pantone 448' is officieel het lelijkste kleur ter wereld, en dus heeft Parcifal Neyt dat uitgekozen voor zijn boek Mild as May. In het boek: een mild eerbetoon aan de Malboro Man, of toch de Gentse versie ervan.

