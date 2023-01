Perfesser Gensch Peter Van Haelter leert u elke dag een nieuw woord van het mooiste dialect ter wereld met zijn Gentse Almenak

GENT Druk in het UZ Gent, maar voorlopig houdt het ziekenhuis het hoofd boven water: “Een opnamestop is momenteel niet aan de orde”

Negentig procent van alle bedden in het UZ Gent is momenteel bezet. Het is dus druk in het ziekenhuis, maar in tegenstelling tot het UZ Leuven moet niet-dringende zorg voorlopig niet uitgesteld worden in Gent. “Het is druk, maar beheersbaar", klinkt het bij het ziekenhuis.

4 januari