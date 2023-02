Paul (78) wandelt 100.000 kilometer bij elkaar, ook na zijn hartprobleem: “En dan nu de Elfstedentocht”

Compostela, de Dodentocht, zo goed als elke GR in België, maar ook pakweg de Spokentocht in Gentbrugge: Paul De Roy (78) heeft ze allemaal meermaals gedaan. In februari rondde hij een wel erg bijzondere kaap: de 100.000 kilometer. Dat is twee en een half keer de wereld rond.

Souvenirs van over de hele wereld hangen aan de muren van Paul De Roy en zijn vrouw Martine, in hun huis in Gentbrugge. Opgeraapt tijdens talloze reizen naar de grote meerdaagse routes die Paul in de laatste veertig jaar heeft afgelegd. Sinds 14 februari mag hij een extra lintje opspelden, dat van de 100.000 kilometer. Dat kunnen er hem érg weinig na doen. Eigenlijk zou hij de 100.000 al aantikken voor december 2022, maar daar stak een hartklep-operatie een stokje voor. Dat hij na enkele weken alweer op de been was, dankt Paul gedeeltelijk aan zijn uitzonderlijke wandelparcours. “Als je al met een goede gezondheid begint, is het al veel.”

Volledig scherm Een voorbeeld van een wandelboekje: bij elke wandeling houdt Paul het aantal kilometer, een stempel, een sticker en wat persoonlijke notities bij. Ook het totaal aantal kilometer van de houder wordt erin bijgehouden, zo weten wandelverenigingen zeker dat het om geattesteerde kilometers gaat. © svwg

“Mijn passie is gestart toen ik 36 was", vertelt Paul. “Ik ging wel eerder wandelen met vrienden maar toen sloot ik me aan bij een kleine wandelclub in Hekelgem (Affligem). Om toch wat beweging te krijgen na mijn kantoorjob. Ik begon met 25 kilometer had de microbe meteen te pakken. De wandeling erop deed ik meteen 52 kilometer.” Paul houdt zijn wandeling secuur bij in de wandelboekjes die hij over de jaren heen verzamelde er staat een stempel voor elke locatie, soms een sticker of gewoon wat notities van tijdens de reis. 12 kilometer, 6 kilometer, 52 kilometer: het maakt niet uit, maar zo goed als elke zondag is hij op post. Na twee jaar nam hij het voorzitterschap van ‘De Pajotters’ in Hekelgem op zich. De kleine club groeide uit tot een wandelfenomeen. Na dertig jaar en een verhuis nam Paul er afscheid. Intussen stapt hij al enkele jaren op met de Florastappers.

Tempo

Paul wandelt, ondanks zijn enthousiasme voor de clubs, meestal alleen. “Je moet je niet te hard focussen op de afstand, al moet je je wel voorbereiden. Maar let op je tempo. Ik stapte 6 à 7 kilometer per uur, nu nog steeds trouwens. Als een wandeltocht dan twee kilometer langer is dan aangekondigd, zit je niet in zak en as.” Uiteraard helpt het om goede wandelschoenen te hebben, maar het zit ‘m toch vooral in oefenen en wandelen.

Volledig scherm Van de wandelfederatie kreeg Paul een welverdiende beker. Op de achtergrond zie je de verschillende tegeltjes die hij terugbracht uit Santiago De Compostela. © svwg

Uiteraard heeft Paul intussen een schare aan prijzen, medailles en prachtige verhalen verzameld. Aan zijn deur prijken enkele tegels van de reizen naar Compostela die hij gemaakt heeft. Eén been van zo’n reis staat nog op de planning. “Ik deed ze telkens in stukken van veertien dagen, dan kon ik tussendoor even naar huis om mijn gezin te zien”, vertelt hij. “Je leert ook fijne mensen kennen. Zo verloor ik ooit mijn fotocamera op mijn laatste wandeldag op de camino. Niet te vinden, maar aan het stempelkantoortje zag ik een Nederlands koppel dat ongeveer gelijk met mij de route aflegde. Of ik niets kwijt was? En ze toverden mijn camera tevoorschijn. Dat soort dingen vergeet je niet.”

Doorbijten

Paul heeft nog nooit moeten opgeven. “Al reken ik voor meerdaagse routes wel een extra dag om te compenseren voor ziekte, maar ook om tijd te maken voor niet-geplande bezienswaardigheden .” Nochtans zitten er enkele pittige uitdagingen bij. De dodentocht bijvoorbeeld, of de 150 kilometer van de Eurodax-challenge (op 30 uur tijd nvdr.). Van die routes weet hij vooral dat de nacht doorkomen het lastigste is. “Je slaapt niet. Als het dan ook regent in het donker, dan moet je doorbijten.” Dat hij met 100.000 kilometer het schoolvoorbeeld van doorbijten is, mag duidelijk zijn.

Nochtans was het niet de bedoeling, die mythische 100.000 kilometer. “Ooit had ik wel als doel om één keer de wereld om te wandelen. Maar toen ik dat bereikte, dacht ik: wat nu? Dus dan ga je voor twee keer. En toen kwam die 100.000 in zicht”, herinnert Paul zich. In Ingelmunster was het dit jaar dan zover. “We zijn iets gaan eten met de familie.” Die wandelt trouwens regelmatig mee, al hebben ze de 100.000 kilometer nog lang niet in het vizier. “Niet erg”, zegt Martine. “Wij reizen wel mee, maar iemand moet ook op ons hondje Nestor letten.”

Volledig scherm Paul De Roy wandelde 100.000 kilometer op ruim 40 jaar tijd. Vooraan zie je zijn 'International Master Walker'-diploma. Hij was één van de eersten in de wereld die dat certificaat kreeg. Ook de tientallen wandelboekjes waarin hij zijn tochten documenteert, zijn kostbare souvenirs. © svwg

Het vele wandelen beschouwt de familie van Paul intussen niet meer als vanzelfsprekend. Na de Elfstedentocht vorig jaar voelde Paul na een woelige nacht plots iets aan zijn ribben. “Ik dacht van een slecht bed”, herinnert hij zich. Na een bezoekje bij de huisarts en een snelle doorverwijzing bleek dat er een probleem was aan zijn hartkleppen. Er volgde een serieuze operatie, intussen enkele maanden geleden. “Ik heb zeer snel kunnen revalideren, al kan je de eerste weken toch echt niets. Maar omdat mijn conditie al zo goed was, kon ik na een maand toch al enkele stappen wagen. De eerste wandeling was hier om de hoek, aan de arm van mijn vrouw: de Spokentocht in Gentbrugge”.

Elfstedentocht

Nauwelijks een paar maanden later wandelt Paul, alsof de voorbije 40 jaar niet gebeurd zijn, alweer 5,9 kilometer per uur. “Ik zit dus weer op tempo”, grinnikt hij. Hoewel Martine intussen liever heeft dat hij de lange tochten van meer dan 60 kilometer zo laat, zijn er toch al plannen gesmeed. “Nog één keer de Elfstedentocht, dat zie ik wel zitten. En ik mis nog een tegeltje uit Compostela, dus die tocht maak ik ook nog af”. Daar wordt nog een klein beetje voor getraind. Er kan altijd nog een tandje, of kilometertje, bij.

