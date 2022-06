Paters zetten klooster en bijzondere tuin uitzonderlijk open voor publiek: “Een oase van rust in de stad”

GentOp Erfgoeddagen kon je er al eens binnenkijken, maar komend weekend laten de Karmelieten in de Burgstraat nog meer zien van hun prachtige klooster. Zo zal je de oude slaapcellen en de prachtige bibliotheek kunnen bewonderen, of verdwalen in de grote tuin. Wij kregen alvast een voorsmaakje.

Het Karmelietenklooster ligt middenin de stad, en toch krijg je er het gevoel dat je alleen op de wereld bent. De Karmels zelf zijn maar met vier meer: pater Lukas, pater Paul, pater Piet en broeder Rik. Al jaren stellen zij een deel van hun klooster open voor logies van over de hele wereld. “Maar we willen de rust en stilte bewaren”, zegt Kristien Verhoeyen die de logies ontvangt. “Daarom staat het klooster niet open voor andere bezoekers.”

Dat maakt dat de Karmelieten onbekend blijven voor heel veel Gentenaars. “Onze kloostergemeenschap zit hier al vier eeuwen, en toch zijn er nog heel wat mensen die niet van ons bestaan afweten”, zegt pater Lukas. “Ook al zitten we in het midden van de stad. Daarom organiseren we zaterdag een open dag, om de buren te leren kennen en om meer bekendheid te vergaren.”

Op de open dag zal een gespecialiseerde gids rondleidingen geven, te beginnen in de kerk. Via een kleine deur zal de groep doorstromen naar de pandgang, en de trap nemen naar het gebedskoor, waar de broeders samen bidden en de patersgang, waar elke pater vroeger een eigen cel had. Dan gaat de groep door naar de prachtige bibliotheek, de eeuwenoude grafkelder, om te eindigen in de tuin, waar achteraan het oude leeuwenhof van Keizer Karel ligt. “De tuin is een oase van rust in de stad”, vertelt pater Lukas. Wie wil, kan erna nog afzakken naar de winkel die bij het klooster hoort, met 10 procent korting in de hand.

“We hebben nog al rondleidingen georganiseerd in ons klooster, maar het is de eerste keer dat we het gebedskoor en de patersgang tonen aan het grote publiek”, zegt Kristien verheugd. “Vandaar dat er zoveel interesse is: zaterdag zitten de rondleidingen al volledig vol. Al meer dan honderd mensen staan op de wachtlijst. Daarom hebben we besloten om ook tijdens de Gentse Feesten rondleidingen te geven.” Kan je zolang niet wachten, dan kan je komende zaterdag ook gewoon langskomen om de begane grond van het klooster en de tuin op eigen houtje te bewonderen, tussen 10 uur en 17 uur.

In de tuin zullen abijdproducten – bier, gin, kazen – verkocht worden, en zal je ook soep, koffie en taart kunnen krijgen. Er staan ook voorstellingen gepland van het internationale dansgezelschap ‘De Dutch Don’t Dance Division’, en traditionele volksspelen. Wie meer wil weten over de Karmelieten zelf, kan een mini-college volgen of een gesprek voeren met een pater.

