Pascal en Caroline verlaten hun ‘Pastorie’ in Zevergem: “In juni verhuizen we naar Spanje, maar we hebben een geweldige overnemer gevonden”

“Wij zijn zo dat soort mensen dat alles meepakt wat ze op hun weg tegenkomen”, lachen Pascal en Caroline in de tuin van hun prachtige zaak, waar ze ook wonen. In het landelijke Zevergem is dit dé hotspot, het beste wat er te vinden is in de ruime omgeving zelfs. Een Michelinster haalden ze niet, vooral omdat ze dat niet wilden. “Wij willen ons goesting doen, niet meedoen met trends of voldoen aan strenge regels qua etiquette. Dat hebben we hier altijd zo gedaan, dat is wat de mensen zo apprecieerden aan ons.”