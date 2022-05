Parkeren op een plaats voor mensen met een handicap? “400 euro en vijftien dagen rijverbod”

Gent Mensen zonder papieren spelen WK-finale tegen Qatar in theater­voor­stel­ling

De Belgen spelen de WK-finale tegen Qatar, of toch in de dansvoorstelling ‘La Coupe du Monde de la Honte’, op dinsdag 3 en vrijdag 6 mei te zien in Gent. Op scène spelen mensen zonder papieren die al jaren in ons land verblijven. Wie wint in hun voorstelling de Wereldbeker van de Schaamte? Het publiek beslist.

17:33