Parkeren met vervuilende auto in Gentse parkeergarage: boete van 150 euro

Gent IN KAART. Buslijnen 50 getroffen door vele wegenwer­ken: dit verandert vanaf donderdag

Vanaf donderdag wordt tijdelijk geknipt in de buslijnen 50 in het Gentse. Routes worden omgeleid of ingekort. De oorzaak? Files aan Meulestedebrug én de heraanleg van de Evergemsesteenweg.

5 december