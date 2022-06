Parkeren in Gent wordt in het najaar duurder: “Volgen gewoon de inflatie”

Gent Lichtman van Erik Van Looy bestolen na voorstel­ling in Capitole in Gent: “1.500 euro voor de eerlijke vinder van de rugzak”

Erik van Looy tourt sinds begin februari met zijn zaalshow ‘Verslaafd’ doorheen Vlaanderen. Zondagavond streek hij neer in Gent, waar hij het Capitole trakteerde op verhalen en herinneringen over zijn filmverleden. De fijne avond liep echter met een sisser af, want één van de toeschouwers graaide de rugzak van vaste lichtman Nicolas mee. Die is nu wanhopig op zoek en heeft zelfs een beloning van 1.500 euro over voor de gouden tip.

