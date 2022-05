Parcifal Neyt maakt van Mong de Gentse Marlboro Man in zijn boek Mild as May

En die Gentse versie, dat is Edmond Cocquyt Junior, vooral gekend als Mong de Nachtburgemeester. Hij liet zich gewillig fotograferen zoals hij er altijd bijloopt: in jeans, met een grote gesp, en een sigaret in zijn mond. De cowboyhoed kwam er voor de gelegenheid bij. Behalve een mild eerbetoon aan de Marloboro Man is het ook een bezwering van de artistieke vrijheid, vindt Parcifal, en dus werd het hele boekje gedrukt in het lelijke Pantalone 448. Het boekje is te vinden in de Dirty Old Dog Bibliotheek in Oudburg 55, waar enkel kunstboeken liggen.