Panikerende fietser tracht aan politie te ontkomen door éénrichtingsstraat in te fietsen

De jongeman had tijdens de coronaperiode in april van vorig jaar een bijeenkomst met een aantal vrienden. Daarbij verloor hij de avondklok uit het hoofd. Toen hij zich om 21.50 uur naar huis haastte, reed hij door een rood licht omdat er naar eigen zeggen geen verkeer afkwam en hij op tijd thuis wilde zijn. Tot zijn grote ontsteltenis moest hij echter constateren dat er een politiecombi hem in het vizier had. Hij probeerde de combi al fietsend af te schudden en reed hierbij foutief in een éénrichtingsstraat en reed op het fietspad in tegengestelde richting. De politie kon de paniekerige fietser uiteindelijk staande houden.