Panikerende bestuurder die politiecontrole wilde ontvluchten, krijgt 1.920 euro boete

De man reed met een auto die hij net op de occasiemarkt had gekocht op de oprit van de E17 in Gentbrugge toen hij in de verte een politiecontrole zag. Omdat de man wist dat hij niet in regel was, probeerde hij de controle te ontvluchten. Hij besliste daarop om rechtsomkeer te maken en overschreed daarbij een witte doorlopende lijn. De politie ging achter de man aan en kon hem al snel tot stoppen dwingen. Bij controle bleek de man over geen geldige inschrijvingspapieren te beschikken. Ook was de wagen niet verzekerd.