Pandemisten bezetten voormalig Vredeshuis: “Stad beslist opnieuw om uniek pand in de etalage te zetten”

GENTDe pandemisten, actievoerders die het Caermersklooster van de verkoop probeerden te redden, hebben hun actieterrein verlegd naar het Vredeshuis. Een wandeling van 100 meter, om het historische gebouw uit privéhanden te houden. “Op zijn minst hopen we op een sociale invulling. Het centrum van Gent is steeds minder in handen van de Gentenaars”.

Het oude Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat werd in 2021 afgekeurd door de brandweer: het dak is stuk en de historische aard van het gebouw maakt renovaties niet eenvoudig. Resultaat: het Vredeshuis verkast naar het Sint-Pietersplein, waar de werking een thuis krijgt naast het Huis van Kina. Het gebouw zelf wordt verkocht, daarvoor werden de eerste stappen gezet afgelopen donderdag.

Van pand naar pand

De op handen zijnde verkoop van het gebouw schiet in het verkeerde keelgat bij de Pandemisten. Die actiegroep probeerde het Caermersklooster, waar tot voor kort nog enkele sociale woningen waren, te behouden. Toen klonk het bij de bevoegde diensten dat renovatie te duur was en het pand niet langer geschikt om er sociale woningen van te maken. Na enkele maanden strijd en een passage bij de rechtbank, werden de krakers uitgezet.

Op zaterdagmiddag trokken de Pandemisten dan symbolisch van hun vorige actieterrein naar de Sint-Margrietstraat. Daar hingen alvast spandoeken op, deels uit solidariteit met de Koerdische gemeenschap maar dus ook vooral om de verkoop van het gebouw aan te klagen. “Er zijn steeds minder gebouwen in het centrum als deze die in handen van de Gentenaar zijn. We begrijpen heel goed dat het Vredeshuis hier laten, misschien niet mogelijk was. Maar een andere sociale invulling geven, was dat misschien wel. Finaal is zelfs een verkoop aan een vereniging met een sociaal karakter toch meer in lijn met het oorspronkelijke doel van dit gebouw dan wat er nu mogelijk staat te gebeuren? We hopen alvast op overleg met Stad Gent.”

Open huis

De Pandemisten zijn van plan om, net zoals in het Caermersklooster, het gebouw te bezetten en het gedeeltelijk open te stellen voor de buurt. Zo wordt er woensdag een film vertoond en is er vrijdag 20 januari zowaar een receptie en open avond, zodat ook de buurtbewoners betrokken kunnen worden. “Wij zijn voor verbinding, dat is er nu al zo weinig in de stad. Als we het Vredeshuis zo kunnen inzetten in plaats van de rijken steeds rijker te maken, dat is toch mooi?”

Schepen voor Facilitair Management Hafsa El-Bazioui (Groen), overigens ook de schepen voor Internationale Solidariteit, staat open voor de vragen van de manifestanten. Ze benadrukt wel dat alle opties voor de renovatie van het gebouw reeds grondig bekeken zijn. Eén van haar eerste taken als schepen was dan ook de nieuwe locatie van het Vredeshuis. “We hebben dit dossier volledig uitgevlooid en alle opties secuur bekeken. Helaas is een renovatie van 2 miljoen euro een zware dobber en ééntje die ten koste zou gaan van andere gebouwen van de stad. Er sociale woningen van maken zou absoluut niet mogelijk zijn, maar ook voor andere stadsfuncties blijft zo’n renovatie nodig.”

Renovatie

De optie om het gebouw te verkopen aan een vereniging met een sociaal karakter staat wel nog open, al benadrukt ze dat elke koper op hetzelfde probleem zal botsen. “Het is een historisch pand met erg atypische ruimtes die heel wat beperkingen met zich meebrengen, naast een aantal structurele problemen, zoals het dak. Wie het pand ook overneemt, zal dus sowieso enkele zware kosten moeten dragen, dat is voor heel veel verenigingen erg moeilijk, hoe jammer dat ook is.”

Het Vredeshuis, intussen omgedoopt naar de ‘Hub voor Internationale Solidariteit’, verhuist in de loop van dit jaar naar de Sint-Pietersabdij. De werking blijft voor alle duidelijkheid wel bestaan.

