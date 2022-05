Pakhuis zamelt met benefiet geld in voor warme maaltijden in Oekraïne. “Muziek verbindt”

Diana Poppel studeert piano aan het Gentse Conservatorium, en werkt in het Pakhuis. “Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, zaten we daar uiteraard allemaal mee in”, zegt Dimitri De Cuyper. “Zeker ook gezien het Dina’s thuisland is. Al snel ontstond het idee om een benefiet te organiseren. Ik zit in het bestuur van de Leaders Club Belgium een vereniging die horecamensen samenbrengt. Er bestaat ook zo’n Leaders Club Oekraïne. Zij verdelen nu in oorlogstijden 15.000 warme maaltijden per dag, aan wie het daar nodig heeft. Aan hen gaan we de opbrengst schenken. We weten dus perfect waar het geld naartoe gaat, en hoe het besteed zal worden.”