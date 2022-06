Pakhuis viert 30ste verjaardag. “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid op vlak van voeding en gezondheid”

“Deze zaak ging open op 10 oktober 1991, en was toen het grootste restaurant van Gent”, vertelt Dimitri De Cuyper (59) trots. “Het decor hier, met hout, koper en gietijzer, was toen enorm vernieuwend, en is in al die jaren nauwelijks veranderd. Ook de trendy sfeer en het concept waren toen nooit gezien.” De Cuyper werd 10 jaar later naar 't Pakhuis gehaald, toen het slecht ging met de zaak. Hij keerde die trend, en sinds zijn komst is het eigenlijk alleen maar een succcesverhaal geweest. “Dat ligt niet aan mij”, zegt hij, “maar aan het team hier. Nochtans hebben we in die 30 jaar Pakhuis wel wat meegemaakt: het eerste mobiliteitsplan in 1997, de dioxinecrisis, de eeuwwisseling, de financiële crisis in 2008, de witte kassa, de aanslagen in 2016, het circulatieplan en Covid. Maar we hebben het allemaal doorstaan, samen.”