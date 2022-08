Padelclub Flanders Expo krijgt vorm. Opening op 9 september

Gent Jamaicaan­se man (52) uit Gent betrapt terwijl hij marihuana rondbrengt op step: “Had 16 pakketjes op zak”

Een Jamaicaanse man is op heterdaad betrapt terwijl hij marihuana aan het rondbrengen was op zijn step. Hij bleek 16 pakketjes op zak te hebben toen de politie hem staande hield. In totaal zou hij meer dan 15.000 euro verdiend hebben aan zijn handeltje.

18:01