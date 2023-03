OVERZICHT. Dit zijn volgens Michelin 2023 de sterrenrestaurants in de provincie Oost-Vlaanderen

Bashir Abdi heeft Belgisch record op de halve marathon beet: 26 jaar oud record verpulverd in eigen stad

Hij deed het. Uiteraard deed hij het. Als deze nieuwe Gentenaar zich in iets vastbijt, dan brengt hij het tot een goed einde ook. Bashir Abdi heeft in het Wouter Weylandtstadion in Gentbrugge een 26 jaar oud - gecontesteerd - record op de halve marathon verpulverd. In de boeken staat voortaan: 59 minuten, 51 seconden, Bashir Abdi.