Overvallers graaien horloge van 80.000 euro van pols, waarna één van hen al zwemmend probeert te ontsnappen aan het Gravensteen: “We stalen in ruil voor een slaapplaats”

GENT Gents bouwbe­drijf Camino schaart zich achter de Special Olympics

Het Gentse bouwbedrijf Camino engageert zich voor de Special Olympics. Het komende jaar zet het bedrijf extra in op inclusie van mensen met een mentale of fysieke beperking. “Mensen met een beperking worden nog steeds te vaak in hokjes geplaatst en wij willen hier zo veel mogelijk verandering in brengen”, zegt Joost Callens van Camino.

27 november