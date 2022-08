Overpoort zo goed als klaar voor terugkeer studenten: “De bomen zullen bestand zijn tegen de bijzondere omgeving”

Er werd al jaren gesproken over de heraanleg van dé feeststraat van Gent, maar eind mei gingen de werken echt van start. Een goede drie maanden later keren de machines alweer huiswaarts. “Alles is volgens plan verlopen”, zegt een tevreden Filip Watteeuw (Groen), schepen van mobiliteit en openbare werken. “Het wegdek werd heraangelegd, de voetpaden verbreed en er werden plantvakken aangelegd.”

Het totale kostenplaatje van de werken? 350.000 euro. “Dat is grotendeels ten laste van de Stad”, aldus Watteeuw. “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft 15.000 euro bijgedragen.” De Overpoortstraat werd ook omgevormd tot een woonerf: voetgangers mogen over de volledige breedte van de straat flaneren. Auto’s mogen er niet meer door, enkel de bus mag hier nog passeren, al moet die wel voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Nog niet volledig klaar

Over enkele weken worden er nog bomen geplant in de straat, dat zal nog eens 10.000 euro kosten. Er komen ook nog vuilnisbakken bij. “Om de bomen te planten, wachten we nog tot het plantseizoen begint, dat is begin november. We zullen dan ook bescherming voorzien rond de bomen zodat ze de bijzondere omgeving, de feestende studenten, kunnen overleven.”