“Overdag Italiaans restaurant, ’s avonds cocktailbar”: Sonia en Pasquale openen nieuwe zaak in Overpoort

GentLiefhebbers van pizza, pasta en cocktails kunnen vanaf nu ook terecht in La Cikketteria, een nieuwe bar in de Overpoort. Overdag is het een Italiaans restaurants, ’s avonds vormen Sonia Tullo (25) en Pasquale Mele (23) het om tot een pub. “Verwacht je aan cocktails, een meter shotjes en ander lekkers”, glunderen ze.

La Cikketteria is een plek met twee gezichten. Overdag – van 12.30 tot 15.30 uur – kan je hier terecht voor typische Italiaanse gerechten met studentikoze prijs – denk aan pasta carbonara voor 6,50 euro of lasagne voor 7,50 euro. De pizza’s kosten tussen de 6 en de 8,50 euro en worden belegd met ham, courgette, salami, zalm en ander lekkers.

Om af te sluiten kan je nog een Belgische wafel of tiramisu bestellen. Of hoe chef Pasquale en Sonia hun moederland naar de Overpoort brengen. In juni 2021 verhuisde het koppel van Puglia naar Gent om de economische malaise te ontvluchten. Eens aangekomen, werkten ze in Borsalino, L’Aperitivo en Patrick Foleys, terwijl ze droomden van hun eigen restaurant.

Volledig scherm Cocktails en lasagne van La Cikketteria. © Jill Dhondt

“Dankzij mijn baas in de Ierse pub is onze droom uitgekomen”, vertelt Sonia. “Hij had hier een snackbar, maar hij wilde daar vanaf. Zo hebben wij het kunnen overnemen.” Sonia en Pasquale staken de bar in een zwart jasje en vormden het om naar ‘La Cikketteria’ – van cicchetto, het Italiaanse woord voor shotje. Aangezien het restaurant ’s avonds wordt omgevormd naar een pub.

Na een stevige lunch, kan je hier vanaf 20 uur terecht voor een hele hoop cocktails, maar ook huisgemaakte limoncello, amaretto, bier en shotjes. “We verkopen ook een meter bier en een meter shotjes”, zegt Sonia nog. “Wie wil dansen, is meer dan vrij. Overdag zetten we Italiaanse muziek op, maar ’s avonds zorgen we voor een mix.”

La Cikketteria, Overpoortstraat 8, 9000 Gent. Open van maandag tot en met donderdag 12.30 tot 15.30 uur, ’s avonds vanaf 20 uur.

