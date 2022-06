Over pneumo en echo: jongeren ondergedompeld in ziekenhuis in Maria Middelares

Onder het motto al doende leer je dompelt vzw TAJO elk weekend een groepje jongeren onder in een heel specifieke job. Zo konden op 11 juni een 20-tal 13- en 14-jarige kinderen een witte jas aantrekken en onder het toeziend oog van de professionals leren hoe het is om in de medische sector te werken.

Voor de kinderen waren er drie ‘workshops’ voorzien: bij de pneumoloog legde dokter Carole De Cock uit hoe je een longmeting doet en uiteraard mocht het groepje dat ook eens echt proberen. De Cock is ook initiatiefneemster van het bezoek aan Maria Middelares. “Het was een unieke gelegenheid om jongeren in contact te brengen met de vele mooie aspecten van werken in de zorg. Na twee jaar uitstel door COVID-19 konden we eindelijk een inkijk bieden in hoe we allen samen dag in dag uit zorgen voor Gezondheidszorg met een Ziel.”