Over genadekruid en rozenkransjes: Gentse onderzoekers beschrijven planten en kruiden van 200 jaar oud in nieuw boek

GENTKen jij het fijn goudscherm? Het rozenkransje? Genadekruid? Waarschijnlijk niet, al zijn die planten die 200 jaar geleden in onze provincie groeiden, bewaard in een uniek herbarium aan de UGent. Nu is er ook een boek, ‘Groen van Toen’, om de planten soms letterlijk een tweede leven te geven. “40 procent is al uitgestorven.”

Even terugspoelen naar 200 jaar geleden. Toen organiseerde men in onze contreien een wedstrijd om zoveel mogelijk wilde plantensoorten te verzamelen. Charles Van Hoorebeke, ijverige Oost-Vlaming, zamelde er 1.505 in en werd daarmee de onbetwiste winnaar. Hij droogde de plantjes allemaal en plakte ze vast op papier: een huzarenstukje. Die uitzonderlijke catalogus is nog steeds bewaard gebleven, het is een uniek tijdsdocument van de flora in onze provincie, en Oost-Vlaanderen is daarmee de enige provincie die de plantengeschiedenis in handen heeft.

In het kader van het ‘Florient’-project van de UGent en de provincie is deze uitzonderlijke catalogus nu ook in boekvorm gegoten. Onderzoekster Katrijn Vannerum (HOGENT) en prof Thijs Lambrecht (UGent) bekeken de plantjes, waarvan intussen 40 procent is uitgestorven en legden het herbarium vast voor de eeuwigheid. Het boek ‘Groen van toen’ brengt het verhaal van de verdwenen plantensoorten en de landschapselementen waarin ze voorkwamen vanuit een ecologisch en historisch perspectief.

“Het loont om het landschap te bekijken door een erfgoedbril. We kunnen heel wat leren uit het verleden over vandaag”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), die vanuit de provincie zich bezig houdt met Erfgoed. “Na de Florienttentoonstelling, de kinderzoektocht, de databank en de wandeling in de plantentuin is er nu dus ook het boek. Het is zowel wetenschappelijk als toegankelijk, een aanrader voor al wie interesse heeft in de leefomgeving van vroeger en nu”.

Groen van Toen. De verdwenen flora van Oost-Vlaanderen

Lannoo/Academia Press - 25,99

Meer info over de erfgoedtenttoonstelling en -wandeling ‘Florient’ kan je hier vinden.