Oudste zomerbar van het land weer geopend: van verse pizza’s tot waarzeggers in woonwagens

GentParkkaffee, de oudste zomerbar van het land, is weer voor geopend verklaard. Kaya Cassiman (27) volgt haar ouders op en zorgt voor lekker eten en drinken, waarzeggers, goochelshows en meer. Dit allemaal in een prachtig kader: de weelderige tuin van een klein kasteel in Gent, compleet met een vijver vol kwakende kikkers en hangmatten.

Een zomer zonder zomerbars, dat is ondenkbaar tegenwoordig, maar in 1997 was Parkkaffee de uitzondering. Nani Rammant en Marco Cassiman waren pioniers toen. Het koppel had een kasteel gekocht in Mariakerke – het vroeger buitenverblijf van barones De Naeyer - en omgevormd tot zes woningen. “Ze zijn feesten beginnen te geven in de tuin voor vrienden, en dat is volledig uit de hand gelopen”, grinnikt Kaya Cassiman. Haar ouders hebben de zomerbar twintig jaar opengehouden, drie jaar geleden nam zij het roer over.

“Deze zomer is Parkkaffee toe aan haar 22e editie”, glundert Kaya. “We zijn elke dag open vanaf 14 uur, dan kan je al meteen genieten van lekkere drankjes, zoals huisgemaakte cocktails en limonades, lokale biertjes, koffies, en van tapas zoals bruschetta, gefrituurde hapjes en verse tapenades. Er zitten ook veel vegetarische en plantaardige hapjes bij, zoals patatas bravas met veganistische aioli. Vanaf 18 uur kan je hier ook smullen van verse pizza, vol-au-vent, spaghetti, balletjes in tomatensaus en slaatjes.”

Magische zomer

Genieten van al dat lekkers kan rond de grote vijver, vanuit een strandstoel, een hangmat of aan een tafel. Onder een parasol of de tent zit je droog als het regent. Rondom rond staan eeuwenoude bomen en woonwagens met waarzeggers die jouw toekomst voorspellen aan de hand van jouw handen, tenen, kristallen bollen, tarotkaarten of astrologie. Vier avonden in de week – van donderdag tot en met zaterdag – is er ook Magisch Theater. Telkens om 20 uur, 21 uur, 22 uur en 23 uur.

“We hebben ook aan de kinderen gedacht”, zegt Maya nog. “Elke woensdag en zaterdag kunnen ze naar de Magische School komen om goocheltrucs te leren. We hebben ook een speeltuin, grime, slingertouwen en elke vrijdag is er kinderyoga.” Vergeet niet om tijdig een plekje te reserveren voor je koter. “De avond afsluiten doen we met een kampvuur. Kort samengevat: Parkkaffee is jouw zuiders vakantieoord in de stad deze zomer.” Nog een praktische tip: parkeren met de fiets kan vlak voor de deur. Parkeren met de auto kan op de brug van Mariakerke. Op de website van Parkkaffee vind je een overzicht van andere parkeerplaatsen vlakbij.

Parkkaffee, Groenestaakstraat 37, 9030 Mariakerke. Elke dag open van 14 uur tot middernacht.

