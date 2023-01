Oudste koffiehuis van Gent heeft nieuwe eigenaars: “Ik ben hier opgegroeid, ik weet wat het waard is”

Gent WEERBE­RICHT. Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Gent

In Gent is het overdag regenachtig. De regen begint rond 5 uur en zal ongeveer 19 uur aanhouden. De wind is stevig en komt uit het zuidwesten. De temperatuur wordt maximaal 12 graden.

12 januari