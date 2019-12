Oudste juwelier van Europa verdwijnt na 275 jaar uit centrum Gent: “tijd om op een andere manier te werken”

In 1745, zo vertellen de geschiedenisboeken, opende op de hoek van de Groentenmarkt en de Hoogpoort een juwelier. In maart 2020 sluit die zaak ‘Heursel’ voorgoed de deuren. De huidige zaakvoerder, Eric De Waele, noemt een resem redenen voor zijn beslissing. “Ik wil anders gaan werken, als juwelier-aan-huis. Een winkel in een stadscentrum is niet langer realistisch, ook omwille van de risico’s.”

Eric De Waele is de 8ste generatie van zijn familie die de juwelierszaak in handen heeft. “Geen van mijn vijf kinderen heeft interesse om de zaak in deze vorm verder te zetten”, zegt hij. “Voor wie of wat moet ik hier dan nog investeren? Zelf ben ik 58, als ik nog iets anders wil gaan doen, moet ik dat nu doen. Ik heb de winkel 30 jaar gehad, en ik ben er eerlijk gezegd op uitgekeken. Niet op het prachtige vak van juwelier, wel op de administratie, het constant aanwezig zijn in de winkel, het werken met grote merken die je gelijktijdig beconcurreren met eigen boetiekjes, en niet te vergeten, de risico’s. Twee keer ben ik overvallen. De eerste keer was in 2002. Ik had toen een winkel in de Kortedagsteeg, omdat het hoekpand hier volledig verbouwd werd. Ik was alles kwijt, omdat niemand die winkel wilde vezekeren. het werd bijna mijn failliet. Vijf jaar later was het weer prijs, hier in het hoekpand. Ik kreeg een pistool tegen mijn hoofd, ik heb moeten vechten. Dat blijft aan je ribben plakken.” (Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op de tweede verdieping bij Heursel is er een atelier waar juwelen worden gemaakt en hersteld © Wannes Nimmegeers

Eind maart trekt De Waele definitief de deur dicht. Tot dan houdt hij uitverkoop in zijn zaak. “2016 was mijn topjaar. In 2017, het jaar van het circulatieplan, verdiende ik 35% minder. Het jaar erna nog eens 5% minder. Dat nijpt. Maar het is een algemene trend. Stadscentra worden moeilijker bereikbaar, vooral toeristen komen er nog naartoe, shoppen gebeurt online. Dat is de evolutie van de ‘commerce’ vrees ik. Ikzelf heb ook al jaren een webshop. Ik ga al bij mensen thuis. Dat is ook wat ik het liefste doe. Praten met mensen, ontdekken wat ze willen, wat ze mooi vinden, en dan samen met hen een juweel ontwerpen binnen hun budget. In die richting wil ik verder. Met een atelier, en zonder winkel. Het zal mij vrijheid geven. En klanten die willen volgen, kunnen dat. Al weet ik dat er ook zullen afhaken. Het wordt anders werken. Ik zal meer moeten investeren in communicatie, in Facebook en Instagram.”

Aan zijn vak twijfelt hij niet. Eric wist als kind al dat hij zijn vader zou opvolgen. Hij is de 4de generatie De Waele, de 8ste generatie binnen dezelfde familie. Zijn over-overgrootmoeder was een Heursel. Daarvoor runden 6 andere namen de zaak. “Op mijn 15de leerde ik graveren op een zilveren plaat. Ik deed mijn legerdienst, deed stage bij een Brusselse juwelier, studeerde het vak en werkte in Zwitserland en New York. Daarna werkte ik twee jaar bij mijn ouders, om dan de zaak over te nemen. Dat ik nu 30 jaar geleden.”

Het hoekpand wordt in april een beetje verbouwd voor de huurder die er komt. Dat wordt een Copper-Branch Restaurant, een ‘veggie en vegan food experience’.