Oudste Gentse duikclub viert zestigste verjaardag: “Binnenkort geven we Coupure een ‘onderwaterpoetsbeurt’”

“Duiken maakt me helemaal zen. Even volledig gewichtloos zijn. Zalig.” Rudi Schollaert (79) uit Gentbrugge duikt al 52 jaar en is het oudste lid van duikclub de Gentse Dolfijnen. De club viert z’n zestigste verjaardag en hoe kon dat beter dan met een duik in de Blaarmeersen, de vaste stek van de organisatie.

“Als duiker heb ik de wereld gezien”, mijmert Rudi. “Van Australië, Soedan tot heel Zuid-Europa: onze hobby brengt je overal. Samen met de club gaan we vaak op reis om te gaan duiken. Ik hoop het alvast nog lang te kunnen doen. Zolang mijn gestel meekan, blijf ik ervoor gaan.”

Volledig scherm Rudi Schollaert (79) uit Gentbrugge is het oudste lid van de club. "Zolang mijn gestel meekan, blijf ik ervoor gaan", zegt hij. © Cedric Matthys

Eén grote familie

In totaal tellen de Gentse Dolfijnen 168 leden. De club bloeit, aldus ondervoorzitter Geert Leutenez. “We zijn de oudste nog actieve duikclub in Oost-Vlaanderen", zegt hij trots. “We gaan er prat op dat bij ons iedereen kan leren duiken op z’n eigen ritme, zonder competitie. We zijn één grote familie.”

Naast het fijne samenzijn, zetten de Gentse Dolfijnen zich ook in voor de maatschappij. “Zo zijn we momenteel in gesprek om de Coupure een ‘onderwaterpoetsbeurt’ te geven", zegt Leutenez. “Op de bodem ligt er heel wat afval en dat gaan wij boven halen. Duikers zijn ook natuurbeschermers. We bewonderen immers het onderwaterleven.”

Méér infrastructuur

Verder richt de club voor de zestigste verjaardag enkele vragen aan de Stad Gent. In de Blaarmeersen is er amper infrastructuur. Enkele jaren werd er een duiktrap geïnstalleerd, maar met gezonde jaloezie kijken de Gentse Dolfijnen naar duikputten als die in Ekeren.

“We hebben in Gent nood aan degelijke omkleedruimtes en sanitair”, legt Leutenez uit. “Ook vragen we stevige, langgerekte bank zodat we ons materiaal comfortabel kunnen monteren. En als we dan toch ons wenslijstje opmaken: de abonnementsprijs is hier ook erg duur. Maar liefst drie keer die van Ekeren.” Zou er een verjaardagscadeau afkunnen bij de Stad Gent?