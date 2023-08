Oudste én jongste deelnemer van Dodentocht moeten halverwege opgeven: “Teleurgesteld? Nee, ik ben tevreden”

Lees meer over de dodentocht in ons dossier .

Uitrusten

Hendrik is ondertussen opnieuw thuis in Brasschaat. Na een koffie met de familie is het straks meteen het bed in en uitrusten. “Een nachtje door is op mijn leeftijd niet meer zo vanzelfsprekend”, lacht hij nog. Nu rest nog één vraag. Waagt Hendrik zich volgend jaar opnieuw aan het avontuur en schrijft hij zich terug in voor de 55ste editie van de 100 kilometer Dodentocht? “Met mijn leeftijd maak ik zo ver vooruit geen plannen meer”, besluit Hendrik.