Oudste cafébazin van Gent Lisbeth (87) overvallen door vier gemaskerde dieven: “Zelfs de ringen aan mijn vingers moesten ze hebben”

GENT Stad wil krakers uit het Vredeshuis tegen februari: “Verkoop is de laatste optie, maar renovatie­kos­ten dwingen ons”

Het laatste woord is nog niet geschreven over het voormalige Vredeshuis, het pand aan de Sint-Margrietstraat dat sinds kort door pandemisten bezet wordt. Het gebouw wordt in de etalage gezet omdat de renovatiekosten te hoog liggen, de stad vraagt nu ook aan de krakers om ten laatste tegen februari te vertrekken. De krakers zelf laten weten “burgerlijk ongehoorzaam te blijven”.

25 januari