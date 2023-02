Ouders verzamelen 12.000 euro voor inclusief gezelschapsspel: “Koffertjes voor scholen in Vlaanderen en Brussel”

Meer dan 12.000 euro: zoveel haalde vzw De Ouders de afgelopen weken via crowdfunding op voor hun belevingsspel ‘Expeditie Inclusief’. Dat spel brengt de leefwerelden van kinderen met en zonder beperking via allerlei opdrachten dichter bij elkaar. “Met het opgehaalde geld gaan we nu spelkoffers maken die scholen, jeugdbewegingen en andere organisaties binnenkort in heel Vlaanderen en Brussel kunnen gebruiken”.

Een belevingsspel waarin kinderen met een mentale leeftijd van 6 tot 10 jaar samen kunnen ravotten: dat is het opzet van ‘Expeditie Inclusief’. Het gloednieuwe spel is een initiatief van vzw De Ouders, een organisatie van mama’s en papa’s van kinderen met een beperking. Wat begon als een wild idee van twee mama’s tijdens de coronacrisis, groeide de voorbije jaren stelselmatig uit tot een spel met allerlei opdrachten die kinderen zonder beperking onderdompelen in de wereld van kinderen met een beperking. Om spelkoffers te maken die scholen, verenigingen en andere organisaties kunnen inzetten om inclusiever te werken, ging vzw De Ouders de voorbije weken op zoek naar vers geld via crowdfunding – een geldinzameling bij het brede publiek.

“Kinderen met een beperking hebben het vaak moeilijk om vriendjes te vinden. Dat hebben we uit eigen ervaring vastgesteld met onze zoontjes Fons en Obe. Ze vonden niet echt aansluiting met de kinderen uit hun buurt en uit hun klas. Vaak omdat kinderen zonder handicap niet altijd weten hoe ze goed kunnen omgaan met die beperkingen. Daarom hebben we een belevingsspel ontwikkeld dat kinderen laat inzien hoe dagdagelijkse activiteiten moeilijker worden met een handicap: hoe kan je bepaalde opdrachten tot een goed einde brengen als je je handen niet kan gebruiken door spasticiteit of als je in een rolstoel zit, hoe begrijp je elkaar als je niet kan spreken of horen, hoe kan je dingen grijpen of vangen als je blind bent? Aan de hand van de metafoor van een pinguïnkolonie – waarin iedereen zorg draagt voor elkaar – brengen we kinderen met en zonder beperking spelenderwijs dichter bij elkaar”, zeggen Liesbeth Mazyn en Kelly Maes van vzw De Ouders

Steun

Meer dan zeventig fans doneerden de afgelopen weken tussen €10 en €750 voor ‘Expeditie Inclusief’, goed voor €8.400. De Triodos Foundation, een stichting die projecten ondersteunt die in het huidige banksysteem uit de boot vallen omdat ze te klein zijn, paste nog eens €3.600 bij. Dat brengt het totaal ingezameld bedrag op zo’n €12.000.

“Het project van Expeditie Inclusief maakt deel uit van een campagne van Triodos Foundation om projecten te ondersteunen die onze samenleving menselijker, inclusiever en groener maken. Het afgelopen jaar kregen we meer dan 140 projectaanvragen binnen onze oproep ‘Actie voor verandering’. Samen met het crowdfundingplatform Growfunding hebben we alle dossiers geanalyseerd en uiteindelijk vier projecten geselecteerd om verder te ondersteunen. Expeditie Inclusief trok daarbij meteen onze aandacht. We zijn dan ook heel blij dat de initiatiefnemers op zo’n korte tijd de nodige middelen bijeen gekregen hebben om de spelkoffer op grote schaal in heel Vlaanderen uit te rollen.” – Anne Brabander van Triodos

Grootse plannen

Vzw De Ouders heeft grootse plannen met het opgehaalde geld. De Leuvense vzw De Aanstokerij zal de komende maanden alle items kunnen maken die nodig zijn om een dertigtal spelkoffers te vullen. Maar daarna willen de trekkers van ‘Expeditie Inclusief’ ook de rest van Vlaanderen en Brussel veroveren met hun belevingsspel.

“We willen samenwerken met verschillende organisaties waar je het spel kan uitlenen. Voor jeugdbewegingen, families, buurtfeesten, klassen, kortom voor iedereen die het wil spelen. We willen daarnaast ook dat Expeditie Inclusief een soort gereedschapskist wordt voor iedereen – ouders, leerkrachten, monitoren, begeleiders en therapeuten – die de inclusieve verbinding tussen kinderen wil versterken. Wij zien inclusie trouwens heel breed. In onze verhaallijn zitten ook de klimaatcrisis en de vluchtelingenproblematiek verwerkt. En we maken gebruik van duurzame materialen die herbruikbaar zijn en geen grote impact hebben op het milieu”, zegt Anke Boey van vzw De Ouders

Meer info op de website van Expeditie Inclusief!

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.