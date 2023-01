Ouders van vechtersbazen Ledebergplein kregen al politie aan de deur

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wilde weten wat er zich heeft afgespeeld in Ledeberg. “Ik wil benadrukken dat dit compleet onaanvaardbaar is", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Op het moment dat de politie toekomt, is het onmogelijk onmiddellijk uit te maken wie wat deed. De nadruk ligt op het herstel van de openbare rust, het verzorgen van gewonden en het verzamelen van bewijsmateriaal. Over de aanleiding van de ruzie kregen de vaststellers vage informatie. De opvolging is nu afhankelijk van het gerechtelijk onderzoek. Medewerkers van de politie met ervaring inzake bemiddeling zijn vrijdag al langs geweest bij de betrokken families, en er werd hen duidelijk gemaakt dat vechtpartijen onaanvaardbaar zijn. Er werd gehoor gegeven aan deze boodschap. De politiediensten volgen de situatie op de voet op om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.