Ouders die afgelopen acht jaar ongeboren kindje verloren, kunnen geluid van hartslag opvragen bij UZ Gent

Voor het eerst de hartslag horen van je ongeboren kind is een magisch moment, maar voor sommige ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap blijft dat slechts een herinnering. Om hen te helpen dat levend te houden, werd Shortest Lives ontwikkeld door het UZ Gent en Het Berrefonds, dat gezinnen ondersteunt na het verlies van een kindje.

Shortest Lives maakt het mogelijk om de hartslag van een ongeboren kindje, opgenomen tijdens een consultatie in het ziekenhuis, aan te bieden aan ouders in de vorm van geluid en beeld. “We hebben het altijd over zichtbare en tastbare dingen, maar een hartslag, daar zit een activiteit in”, geeft dokter Ellen Roets aan, afdelingshoofd Verloskunde. “Het is levendiger dan een beeld of een foto.’”

Wie kan een aanvraag indienen? Alle ouders die een kindje verloren en in het UZ Gent minstens één echografie lieten maken tijdens hun zwangerschap na april 2015. Kom je voorlopig niet in aanmerking? Dan kan Shortest Lives de naam van jouw kindje wel een plekje geven in een symbolisch kloppend hart.

Omdat het project nog in zijn beginfase zit, kunnen momenteel enkel ouders geholpen worden die voor een echografie in het UZ Gent zijn geweest. “We hopen dit in de toekomst uit te breiden naar meerdere ziekenhuizen, zodat we alle ouders kunnen helpen”, klinkt het bij Shortest Lives.

Een aanvraag indienden kan via de website van Shortest Lives.

