Oude Switch-winkel krijgt nieuwe invulling, na jaren leegstaand: “Sofa’s, poefs, vloerkleden en meer”

Het Koophandelsplein is volop aan het herleven. In 2020 werd visbar Je m’en Fish hier geopend, vorige zomer werd Midi in een hip jasje gestoken, en over enkele weken zal het plein ook een trendy meubelwinkel tellen. Op 25 maart opent Sofacompany namelijk de deuren op de plek waar lang een herstelpunt was van de elektronicawinkel Switch.

Het pand stond jaren leeg, tot Lars Lammens (52) en Kenneth Gangl (37) van Gala Invest het gebouw een dik jaar geleden opkochten. In afwachting van grote verbouwingswerken, brachten de projectontwikkelaars een pop-upbar onder in de oude winkel. Sofacompany zorgt over enkele weken voor een vaste invulling. “Sofacompany is een Deens merk dat al tien jaar bestaat”, zegt Klaas Hogeweg, sales manager voor de Benelux. “Het heeft winkels in verschillende landen, waaronder in een Antwerpen.”

Alles om het thuis gezellig te maken

De winkel in Gent wordt dus de tweede Belgische winkel. “Waarom we voor Gent gekozen hebben voor een tweede Belgische winkel? Omdat hier al een aantal interieurwinkels zitten waar we perfect op aansluiten volgens ons. De meeste van die winkels bevinden zich in het hoger segment, terwijl Sofacompany trendy en toch heel betaalbaar is.” Tweede reden waarom de Denen voor Gent kozen: het pand op zich. “We wilden een winkel in een straat met veel passage, wat hier het geval is, én het pand is perfect qua grootte.”

De nieuwe winkel is goed voor 210 vierkante meter winkelplezier. Binnen zal je sofa’s, fauteuils, poefs, vloerkleden, tafels, sierkussens en meer vinden. “We kijken al volop uit naar de opening, maar er moet nog redelijk wat gebeuren tegen dan”, glundert Klaas. “We gaan niet alleen binnen renoveren, maar we zullen ook de gevel aanpakken.” Boven de winkel komen drie luxe-appartementen, daar zorgen Lars en Kenneth voor.

Intussen werkt het duo aan een gebouw tegenover het operagebouw. Waar vroeger een juwelier was, openden ze afgelopen zomer een veganistische bar: Sin Sin – onlangs genomineerd voor de Belgian Vegan Awards. In het andere deel van het gebouw komen een hotel en een restaurant. “Het restaurant zal in februari al opengaan en focussen op de mediterraanse keuken”, zei het duo eerder. “Denk aan pure, klassieke gerechten met een twist. Tegen het einde van het jaar zal het hotel opengaan.”

