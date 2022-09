Oude slagerij omgevormd tot plantaardig restaurant: “Verfijnde, niet alledaagse gerechtjes om te delen”

GentWaar vroeger een bekende broodjeswinkel (en daarvoor een slagerij) was in de Lange Violettenstraat, vind je vanaf nu een plantaardig restaurant. Misha Berger (30), een gepassioneerde chef die begonnen is bij Sergio Herman, en techno-deejay Leenken Vervliet (41) serveren er verfijnde gerechtjes om te delen. “Wat is er beter dan een tafel vol lekkers”, glunderen ze.

Er zijn maar weinig plekken in Gent waar je zó hartelijk ontvangen wordt als in Soul Kitchen, een nieuwe restaurant op een boogscheut van het Sint-Annaplein. Boven de deur staat nog steeds ‘Renaissance’ te lezen, een overblijfsel van de bekende broodjeszaak die hier jaren gezeten heeft, en ooit nog een prijs heeft gewonnen voor ‘beste vegetarisch broodje’. Daarvoor is het nog een café, een groentewinkel en een slagerij gezeten. Vooral dat laatste is opvallend: nu komt er geen gram vlees meer binnen of buiten.

Misha Berger – de kleinzoon van een slager – en Leenken Vervliet vormden het zeventiende eeuwse pand namelijk om tot een plantaardig restaurant. Daar droomde Misha al jaren van. De Nederlander staat al sinds zijn vijftiende in een professionele keuken. Na zijn koksopleiding ging hij voor Sergio Herman werken in Zeeland, erna stond hij in een kasteel in Limburg in de keuken. Tot hij een paar jaar geleden naar Gent verhuisde, waar hij Leenken leerde kennen via de radio. “Ik ben techno-deejay en Misha draait disco’”, glundert spring-in-het-veld Leenken die afstudeerde als handelsingenieur en zes zomers in Ibiza woonde.

Groenten boven

Al sinds het middelbaar droomt Misha van een eigen restaurant. Via Margaux Geeroms van What The Food stootte hij op het perfecte pand daarvoor. Margeaux werd bekend met haar veganistische diepvriesmaaltijden, nu doet ze vooral catering. Overdag is haar keuken echter vrij waardoor ze het kan openstellen voor gelijkgestemden. Zo werd Soul Kitchen geboren. “Ik wist van in het begin dat ik op groenten wilde focussen”, glundert Misha. “Daar zijn geen regels rond.”

Op de kaart staan allemaal gerechtjes om te delen, zoals geroosterde aubergine met gepofte tomaten, pesto en tomaat, gegrilde courgettebloemen met Indiase kruiden, amandelen, pijnboompitten en citroenverbena of de bloemkool met ras el hanout, curry, aardappelschuim en kruidenolie. Stuk voor stuk parels. “Puur eten waar je blij van wordt”, glundert Misha. “Alles is plantaardig, biologisch en we gaan mee met de seizoenen. Wat de boeren rond Gent voor handen hebben, daar koken we mee. Recht van ‘t veld, op het bord. We gaan ook voor verfijnde, niet alledaagse gerechtjes. Zonder dat het té chique is. Het moet toegankelijk en vooral betaalbaar blijven voor iedereen.”

Soul Kitchen, Lange Violettenstraat 42, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zaterdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur.

