Oude patriciërswoning gerenoveerd: Gent heeft er hotspot, dakterras en nieuwe steeg bij

GentHet gebouw De Kleine Sikkel is helemaal gerestaureerd, en zonder twijfel een nieuwe parel in de stad. De 13de eeuwse patriciërswoning kreeg een volledige make-over, en wordt nu het kantoorgebouw van onder meer de Opperdekenij, maar ook de nieuwe thuis van enkele kunstenorganisaties. Bovendien kan iedereen er zalen huren. De mooiste plek, het dakterras, wordt niet publiek toegankelijk.

Het pand is sinds 1943 beschermd als monument. De Kleine Sikkel gaf in het verleden onder meer onderdak aan enkele stadsdiensten en de afdeling pop en jazz van de Hogeschool Gent. De voorbije twee jaar werd er gewerkt, om van het gebouw een hedendaags kantoorgebouw te maken, maar met respect voor het 13de eeuws historisch kader. Dat is onder meer te zien in de kelders met prachtige gewelven. De originele vloer werd onder parket verstopt, maar is er nog wel. Die kelderruimtes kunnen worden afgehuurd voor onder meer recepties en feestjes. Het wordt zonder twijfel een gegeerde plek.

Op het gelijkvloers en boven komen kantoorruimtes. Daar krijgt onder meer de Opperdekenij een plek. Zij zaten jaren in de Onderstraat, maar moesten daar wijken voor de gemeenschapswacht. Hun nieuwe stek aan de Sint-Baafssite was te klein, en te ver uit het hart van de stad. “Dit is geweldig, we zijn er meer dan gelukkig mee", glunderen opperdeken Geert Maes en Opperdekenin Tineke De Rijck. Ook de Gentse cultuurorganisaties Gentse Gidsen, Kunstwerkt, Art Spot en Muziekmosaiek krijgen een stek in het gebouw. Het personeel van het Design Museum Gent vindt er tijdelijk onderdak, tot de nieuwe museumvleugel aan de Drabstraat klaar is.

Volledig scherm Deze prachtige kelderruimte wordt verhuurd als zaal © VDS

Volledig scherm Het prachtige dakterras van de Kleine Sikkel met zicht op de kathedraal © VDS

Dakterras

“De kantoorruimtes werden aangepast aan de normen van vandaag, de voorgevel en het dak werden gerestaureerd, het dak kreeg zonnepanelen en de 13de-eeuwse historische kelder werd in ere hersteld”, zegt Sami Souguir, als voorzitter van Stadsontwikkelingsbedrijf SoGent trots. “In de gang en de kantoorruimtes vind je opnieuw kleurencombinaties uit het verleden. In de renovatie hergebruikten we materialen die er al waren, zoals de vloertegels en het parket. De werken zijn ook binnen de tijd en binnen het budget afgerond. 5 miljoen euro heeft dit gekost, waarvan 2,8 miljoen bouwkosten waren. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk met een lift, en er is ook een stuk aangebouwd. Die kwam aan de achterzijde, waar een stuk zonder historische waarde gesloopt werd. In de nieuwbouw zit een cafetaria, een multifunctionele ruimte met keuken, een fietsenberging en een technische ruimte. De nieuwbouw valt op dankzij de gevelbekleding in duurzaam aluminium. Het gebouw kreeg ook een kleine binnentuin, een groendak en een dakterras met een geweldig uitzicht op Sint-Baafs en de Achtersikkel.”

Ook opvallend: de Biezekapelsteeg wordt in ere hersteld. Die steeg bestond ooit en liep rond de Kleine Sikkel, maar werd volgebouwd. Door die aanbouw te slopen, komt die steeg dus terug, en krijgt het hart van de stad er een straatje bij.

Volledig scherm Opperdeken Geert Maes en Opperdekenin Tineke De Rijck in hun nieuwe kantoorruimte, ze verhuizen in juni naar de Kleine Sikkel © VDS

Volledig scherm De grootste ruimte in de Kleine Sikkel heeft een mooie dakkoepel © VDS

Volledig scherm Op het gelijkvloers zijn kleurencombinaties uit een ver verleden gebruikt © VDS

