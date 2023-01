Oud-politiewoordvoerder voor 15.000 euro opgelicht met valse factuur: “Zelfs alle opgesomde onderdelen van m’n nieuwe keuken klopten”

Gent UGent wil het nu toch weten: is het skelet dat gevonden werd onder het Sint-Pieters­plein écht van Judith van West-Fran­cië, de eerste gravin van Vlaanderen?

“Hoe? En dat is nooit echt onderzocht?” Deze laconieke uitspraak van tv-maker Tom Waes in het programma ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ heeft ervoor gezorgd dat de UGent nu tòch gaat zoeken naar de identiteit van een skelet dat rond 2003 werd opgegraven op het Sint-Pietersplein. Is het wel of niet de eerste Gravin van Vlaanderen?

20 januari