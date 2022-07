Oud en jong onder één dak: 18 kindjes in nieuwe opvang aan Dampoort

Vanaf donderdag kunnen ouders die op zoek zijn naar opvang, terecht in De Gele Giraf, een nieuwe crèche waar 18 kindjes terecht kunnen. De spruiten komen er terecht naast de senioren die in residentie Eau De Gand wonen, een woonzorgcentrum.

Grote vraag

De vraag naar kinderopvang is erg groot in Gent, elke nieuwe crèche is dus welkom. De 18 plekjes van organisatie Helan zullen dus snel gevuld zijn. Het is niet de eerste keer dat Helan samenwerkt met een wzc om ruimte te voorzien voor een nieuwe kinderopvang, maar voor De Gele Giraf is het een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk moet er op de site een grotere locatie komen, met meer plaats voor kindjes dus. De 63 senioren van het wzc en de inwoners van de omliggende zorgflats, mogen dus op uitbreiding rekenen.

“Met de ‘Gele Giraf’ zijn we niet aan ons proefstuk toe. Het is ons zesde kinderdagverblijf waar er een samenwerking is tussen een kinderopvang en een woonzorgcentrum. Het is een win-win voor iedereen en zeker iets wat we in de toekomst verder willen doortrekken”, aldus Filip Standaert, directeur van Helan Kinderopvang.

Voor Aldea, de uitbater van het woonzorgcentrum, is de kinderopvang meteen het startschot voor een studie. De directie wil bekijken of er na de geplande uitbreiding van het wzc ook een kinderopvang en sociale woningen geïntegreerd kunnen worden op de site. Stad Gent heeft ook een vinger in de pap: die voorziet de prefinanciering van de opvang.

