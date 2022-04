Oranje deelfietsen krijgen groter broertje: binnenkort ook 150 ‘deelbakfietsen’ in Gent

De oranje deelfietsen van Donkey Republic zijn al even een bekend gezicht in Gent. Nu krijgen ze na drie jaar gezelschap. De Stad Gent heeft vergunningen toegekend aan de spelers Mobit en Dott. Zij brengen respectievelijk 200 groene stadsfietsen en 600 blauwe elektrische fietsen naar Gent. En Dott voegt daar via zijn onderaannemer BAQME nog 150 elektrische bakfietsen aan toe.

Een mooie aanvulling, aldus schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Een langere rit, wat meer boodschappen nodig of wat minder goed te been? Ook voor wie zelf niet over een elektrische fiets of bakfiets beschikt, is daar nu een oplossing voor.”

Méér stallingsplaatsen

Naast het aantal fietsen stijgt ook het aantal stallingsplaatsen. In tegenstelling tot andere steden mag je in Gent jouw fiets immers niet eender waar achterlaten. Na het ontlenen moet de deelfiets altijd naar een van de vele vaste stallingsplaatsen teruggebracht worden. Nu worden er onder meer in de 19de-eeuwse gordel en bij Park&Rides extra plaatsen voorzien.

