Opvallende ‘vacature’: proefkonijnen voor een malariamedicijn

Malaria blijft één van de grote ziekmakers van onze planeet. Het virus wordt overgedragen via muggen en maakt elk jaar 216.000 mensen ziek. Er zit een nieuw medicijn in de pijplijn, maar daarvoor moeten ook interacties met andere medicijnen onderzocht worden, waaronder een middel tegen schimmelinfecties. Voor dat specifieke onderzoek is de UGent nog op zoek naar 12 proefkonijnen.

Wat moet je in huis hebben om in aanmerking te komen? Je moet een man tussen de 18 en 45 jaar oud zijn, met een BMI tussen de 18 en 30. Je mag geen chronische aandoening hebben of medicatie nemen en geen latex-, voeding-, of medicatie-allergie nemen. Rokers komen ook niet in aanmerking, en wie een positieve drugtest af zou leggen, ook niet. Je mag in de 4 weken voor de screening ook geen bloed gegeven hebben, geen grote operatie ondergaan hebben of deelgenomen hebben aan een andere klinische studie.