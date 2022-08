Opvallend rustig aan autokeuring Wondelgem voor ‘vrije controles’: laat voorspelde hitte zich voelen?

WondelgemOpvallend rustig vandaag aan de autokeuring van SBAT in Wondelgem. Vreemd, want daar staan nochtans ‘vrije controles’ op het programma, en die controles zorgden de voorbije weken gegarandeerd voor chaos .

Elk om beurt hebben de verschillende autokeuringscentra een dag waarop je er zonder afspraak terechtkan. In Wondelgem is dat op woensdag. Vorige week zorgde dat voor ellenlange files en verkeersproblemen. De politie moest zelfs ingrijpen omdat wachtende auto’s de tramsporen blokkeerden.

Deze ochtend leek het opnieuw zo’n dag te worden. Om 5.15 uur stonden er al 26 auto’s in de rij voor het centrum dat om 7 uur de deuren opent. Die mensen wilden zeker zijn van een keuring, zonder al te lang te moeten wachten. Dan is vroeg opstaan de beste oplossing, redeneerden ze. Het terrein van de autokeuring werd al snel afgesloten, en wie nog wilde komen, moest op straat wachten, op de parallelweg van de grote Indrustrieweg. Daar is echter geen plaats om te wachten, dus was het al snel niet meer duidelijk wie stond aan te schuiven, en wie gewoon door wilde rijden. Met mondjesmaat werden nieuwe klanten toegelaten op het terrein van SBAT.

Geen file

Maar om 10 uur was er van een file al geen sprake meer. Op straat stonden dan nog exact vier wagens te wachten, die enkele minuten later het terrein op mochten. Een uur later stond er niemand meer op straat, en werden ook de kegeltjes langs de kant geschoven. Er bleef wel iemand op de uitkijk staan om in te grijpen indien nodig.

Waarom het vandaag wel gewoon rustig blijft aan de autokeuring, is een raadsel. Mogelijk speelt de voorspelde hitte mee. Niemand wil uren in de brandende zon zitten wachten in een auto, zelfs niet als die airco heeft. Mogelijk wachten mensen nu gewoon tot volgende week. Minister Lydia Peeters wil immers dat vanaf volgende week de autokeuring weer overal zonder afspraak kan.

Volledig scherm De ingang van de autokeuring is afgezet met kegeltjes © RV

Hier kan je via de webcam zien hoe druk het is aan de Oost-Vlaamse autokeuringscentra. Aangezien er ook volk op straat moet wachten, kan dat evenwel een vertekend beeld geven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.