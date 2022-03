Opruimkost voor betrapte sluikstorters gaat omhoog: “Al sinds 2013 niet meer aangepast”

Het opruimen van sluikstorten heeft Gent in 2020 liefst 800.000 euro gekost. Gent doet enorm veel inspanningen om het sluikstorten een halt toe te roepen, met sluikstortcamera’s, met sensibilisering, en zelfs met het opsporen van de daders door het doorzoeken van het gevonden afval. “Maar als die daders dan betrapt worden, is de opruimkost die ze moeten betalen slechts 125 euro, en dat is al zo sinds 2013", merkt Rysermans op. Schepen Bram Van Braeckevelt kan zich daarin vinden. “We bieden heel veel steun voor wie het financieel moeilijk heeft, we sensibiliseren, we informeren. De kostprijs van afvalzakken kan geen reden zijn voor sluikstorten. Dus wie het toch doet, krijgt een straf: een GAS-boete, de rechtbank, en daar bovenop de opruimkost. We gaan die kost inderdaad optrekken, en in een retributiereglement gieten.” PVDA was niet akkoord. Zij zien wel een relatie tussen het duurder geworden leven, en sluikstorten. “We moeten de mentaliteit veranderen, in plaats van mensen op kosten te jagen”, vinden ze daar.